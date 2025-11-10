Slušaj vest

Košarkaški klub Monako našao se na udaru disciplinskih organa Evrolige zbog kršenja finansijskih propisa, pa je od strane rukovodstva takmičenja privremeno suspendovan neposredno pred utakmice sa Partizanom i Crvenom zvezdom u okviru predstojećeg duplog kola.

Monako se tim povodom oglasio saopštenjem koje prenosimo u celosti:

- AS Monako Basket potvrđuje da je obavešten o privremenoj meri koju je usvojio Finansijski panel Evrolige, nakon zahteva Komisije za kontrolu poslovanja (MCC).

Ova mera, koja privremeno onemogućava klubu da registruje nove igrače ili trenere za takmičenja Evrolige, isključivo je proceduralne prirode i ne predstavlja sankciju niti konačnu odluku.

Klub želi da istakne da je oduvek delovao potpuno transparentno, dosledno ispunjavajući sve zahteve Evrolige i drugih nadležnih institucija. AS Monako Basket održava stabilnu finansijsku poziciju i uvek je pravovremeno izmirivao sve obaveze prema institucionalnim partnerima.

Uvereni smo da će klub, u okviru tekućeg procesa, dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i objašnjenja koja relevantni organi Evrolige zahtevaju. AS Monako Basket u potpunosti poštuje principe finansijske stabilnosti i fer-pleja i u potpunosti će sarađivati sa Finansijskim panelom kako bi se ovo pitanje brzo i konačno rešilo.

Klub ostaje u potpunosti fokusiran na svoje sportske ciljeve i na nastavak predstavljanja Kneževine Monako sa istim profesionalizmom, integritetom i ambicijom koji su oduvek krasili „Roka tim" - stoji u saopštenju Monaka.