Košarkaši Partizana večeras od 20.30 časova u beogradskoj "Areni" dočekuju Monako u utakmici 10. kola Evrolige.

 Crno-beli u utakmicu ulaze sa četiri uzastopna poraza, pa se pobeda nameće kao imperativ.

Jedan od aduta Željka Obradovića trebao bi da bude Nik Kalates. Grčki košarkaš je nedavno stigao u redove Partizana i svakako mu je potrebno vreme da se uklopi u sistem.

Ono što je viđeno na treningu pred duplo kolo Evrolige daje nadu navijačima da će Kalates brže od očekivanog zaigrati na nivou koji se očekuje, makar kad je napad u pitanju.

Kalates je pogađao za tri poena sa velikim procentom uspešnosti.

