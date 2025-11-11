Slušaj vest

Crveno-beli će u utorak od 17 časova biti gost novajliji u Evroligi i to u okviru 10. kola ovog takmičenja.

Zvezda je u Dubai stigla nakon serije od sedam uzastopnih pobeda u Evroligi i kao lider sa sedam trijumfa i dva poraza, što je identičan učinak koji imaju Žalgiris i Hapoel.

Dubai je u 10. kolo ušao nakon četiri vezane izgubljene utakmice, sa 15. pozicije i učinkom od tri pobede i šest poraza.

- Mislim da imaju sjajan tim i mnogo talentovanih igrača i kada ekipa ima takve igrače na raspolaganju, ne možete kalkulisati i priuštiti sebi opuštanje. Nije važno ko počinje i ko ulazi sa klupe, jer imaju sjajne igrače i konstantno su u utakmici. Momentum je takav kroz medije, mi moramo maksimalno da igramo svaku utakmicu od samog starta i videćemo šta sledi - rekao je Semi Odželej.

