Zbog problema sa povredom Ife Lundberg će morati da začeka na debi u izraelskom Makabiju.

Trebalo je da debituje protiv aktuelnog šampiona Evrope, ali to se ipak neće dogoditi.

Trener Makabija Oded Kataš otkrio je da će danski košarkaš propustiti utakmicu sa Fenerbahčeom.

"Došao je s manjom povredom, ništa ozbiljno, ali je to odložilo naše planove. Nismo sigurni koliko ćemo moći da dobijemo od njega pre reprezentativne pauze. Moraćemo da sačekamo nekoliko dana dok ne bude mogao da se priključi treninzima i razume šta radimo. Što se tiče igračkih sposobnosti, on donosi kvalitet, zna šta je Evroliga i može mnogo da nam pomogne", izjavio je Kataš pred okršaj sa Fenerom u Minhenu.

Prema inforamcijama koje stižu iz Izraela, povreda nije ozbiljnije prirode, ali još uvek nije poznato koliko će tačno danski bek pauzirati.

1/13 Vidi galeriju Ife Lundberg Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović, EPA Andrej Cukić, IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Michele Nucci/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia, Starsportphoto

Podsetimo, iako je imao važeći ugovor sa crno-belima, Lundberg nije prošao pripreme sa Partizanom. Obradović je pred start nove sezone jasno stavio do znanja da ne računa na Danca. Na sreću crno-belih, Makabi je rešio da ga dovede, pa je došlo do sporazumnog prekida saradnje. Izraelski tim je preuzeo ogroman plate i tako skinuo crno-belima ozbiljan teret sa leđa.

