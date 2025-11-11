Slušaj vest

Crveno-beli od 17 časova gostuju Dubaiju u okviru 10. kola Evrolige.

Zvezda, predvođena Sašom Obradovićem sa klupe, u Ujedinjene Arapske Emirate je stigla sa učinkom od sedam pobeda i dva poraza, a u Dubaiju bi mogla da obori klupski rekord po broju vezanih trijumfa na utakmicama Evrolige i to protiv ekipe koja je u dosadašnjem toku takmičenja ostvarila učinak od tri pobede i šest poraza.

Ekipa sa Malog Kalemegdana je sedam pobeda vezala još u sezoni 2016/17, kada je na klupi sedeo Dejan Radonjić.

Sada Crvena zvezda može da napravi novi korak, a ukoliko bi došla do osmog uzastopnog trijumfa i napravila najbolji niz u istoriji kluba, ujedno bi i potvrdili da su ekipa sa najboljom formom u celoj ligi.

Sedam vezanih pobeda u sezoni 2025/26:

10. oktobar: Fenerbahče - Crvena zvezda 81:86

14. oktobar: Crvena zvezda - Žalgiris 88:79

17. oktobar: Crvena zvezda - Real Madrid 90:75

23. oktobar: Crvena zvezda - Baskonija 90:72

28. oktobar: Crvena zvezda - Asvel 79:65

30. oktobar: Makabi - Crvena zvezda 92:99

5. novembar: Crvena zvezda - Panatianikos 86:88

Sedam vezanih pobeda u sezoni 2016/17:

22. decembar 2016: Crvena zvezda - Real Madrid 82:70

29. decembar 2016: Crvena zvezda – CSKA Moskva 78:67

6. januar 2017: Žalgiris – Crvena zvezda 61:77

12. januar 2017: Crvena zvezda – Fenerbahče 75:73

19. januar 2017: Makabi – Crvena zvezda 67:71

24. januar 2017: Baskonija – Crvena zvezda 69:87

26. januar 2017: Crvena zvezda – Panatinaikos 72:66

Trener crveno-belih očekuje tešku utakmicu, ali se nada nastavku niza.

- Iskoristili smo ovaj dan ovde da se malo pripremimo, koliko je to moguće taktički. Svi smo svesni jačine protivnika i utakmice, koju treba da pobedimo. Svaka utakmica na strani mnogo znači. Ovde će mnogo ekipa imati problema, pogotovo kada im se oporave neki igrači, kao Avramović koji će igrati protiv nas. Što se nas tiče, želimo da nastavimo pobednički niz. Naš fokus treba samo da budemo na igri. Velika je stvar što svugde imamo podršku navijača, to samo dokazuje veličinu kluba - rekao je Saša Obradović.

