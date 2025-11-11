Zvezda je tako prekinula seriju od sedam uzastopnih pobeda u Evroligi, dok je Dubai prekinuo niz od četiri vezana poraza u najjačem evropskom klupskom takmičenju.
"SUDIJE BILE NA VRHUNCU ZADATKA" Delije grme posle poraza od Dubaija: Dobili su nas ABA igrači!
Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Dubaija sa 102:86 u meču 10. kola Evrolige.
Navijači crveno-belig tima su, kao po običaju, bili aktivni na društvenim mrežama.
