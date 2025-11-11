Slušaj vest

Košarkaši Partizana konačno su došli do pobede u Evroligi nakon četiri vezana poraza - posle drame u finišu pao je Monako, 78:76.

Imali su crno-beli čak 20 poena prednosti, i sve su ispeli da prokockaju i meč uvedu u dramu.

Srećom po njih, ali i navijače meč je završen pobedom Partizana.

Ali Grobari su imali šta da poruče posle ovog ludog meča.

KK Partizan - Monako (10. kolo Evrolige) Foto: Srđan Stevanovic / Starsport.rs

