Navijači ne veruju šta su gledali...
Evroliga
NAVIJAČI PARTIZANA JEDVA PREŽIVELI UTAKMICU: Istraumirani Grobari ovo poručili igračima posle meča za infarkt!
Košarkaši Partizana konačno su došli do pobede u Evroligi nakon četiri vezana poraza - posle drame u finišu pao je Monako, 78:76.
Imali su crno-beli čak 20 poena prednosti, i sve su ispeli da prokockaju i meč uvedu u dramu.
Srećom po njih, ali i navijače meč je završen pobedom Partizana.
Ali Grobari su imali šta da poruče posle ovog ludog meča.
KK Partizan - Monako (10. kolo Evrolige) Foto: Srđan Stevanovic / Starsport.rs
