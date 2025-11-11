Saša Obradović posle meča sa Dubaijem nije dao izjavu u miks zoni.
Evroliga
BEZ PRVIH REČI SAŠE OBRADOVIĆA: Zvezda poražena od Dubaija - trener se nije pojavio u miks zoni
Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Dubaija sa 102:86 u meču 10. kola Evrolige.
Trener crveno-belog tima Saša Obradović umesto u miks zonu otišao je pravo u salu za konferencije, pa prve reči, kako nalaže protokol Evrolige - nismo čuli.
Crveno-beli imaju učinak od sedam pobeda i tri poraza u Evroligi, dok je Dubai upisao četvrtu pobedu, uz šest poraza.
Zvezda u četvrtak dočekuje Monako, a Dubai dan kasnije dočekuje Žalgiris.
