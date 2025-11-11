Slušaj vest

Košarkaši Armanija iz Milana dočekuju predstojeće duplo kolo u Evroligi nakon trijumfalnog završetka prošle nedelje, ali veliki problem treneru Etoreu Mesini predstavlja povreda Zeka Ledeja zbog kojeg da neće biti na terenu u mečevima protiv Asvela i Olimpijakosa.

Ledej je u veoma napornom okršaju protiv Anadolu Efesa u Istanbulu povredio mišić levog aduktora, ali je sve do danas tinjala nada da bi mogao da se nađe na terenu makar u jednom od dva evroligaška kola.

Kako stvari stoje to neće biti slučaj pa je nekadašnji košarkaš Partizana do kraja nedelje biti odsutan i njegovo stanje će se procenjivati pred duel protiv Hapoela u četvrtak 20. novembra.

Peh za Armani utoliko je veći što je Ledej nakon devet evroligaških kola lider ekipe po prosečnom broju poena po utakmici pošto preti da brojkama nadmaši prošlu sezonu.

