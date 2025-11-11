Crvena zvezda ne može da računa na Čimu Monekea.
Evroliga
POVREDIO SE ČIMA MONEKE! Nove loše vesti iz tabora Crvene zvezde
Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke nije u sastavu Crvene zvezde za meč protiv Dubaija u 10. kolu Evrolige.
Košarkaš se zagrevao i trebalo je da počene meč, ali je osetio bol i neće moći da pomogne timu u 10. kolu.
Naime, on je osetio bol u delu prepona, te je odlučeno da ne ulazi u igru. Posle deatljih analiza, biće poznato o kakvom stepenu povrede je reč.
Čima Moneke na utakmici protiv Reala Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
