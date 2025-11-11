Slušaj vest

Čima se zagrevao i trebalo je da počne meč, ali je osetio bol i zbog čega je bio sprečen da pomogne timu.

To jeste velika katastrofa za Crvenu zvezdu, ali nije jedina, pošto je u poslednjoj četvrtini povredu doživeo i Ebuka Izundu.

Izundu je prilikom doskoka nezgodno sleteo i odmah osetio bol.

Pošto nije mogao da stane na nogu, saigrači su mu pritekli u pomoć i izneli ga sa parketa.

Ebuka Izundu povreda

Još uvek nije poznat stepen povrede, a navijači, kao i svi u klubu veruju da nije ništa ozbiljno...