Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke nije se našao u sastavu Crvene zvezde na večerašnjoj protiv Dubaija u 10. kolu Evrolige.

Čima se zagrevao i trebalo je da počne meč, ali je osetio bol i zbog čega je bio sprečen da pomogne timu.

To jeste velika katastrofa za Crvenu zvezdu, ali nije jedina, pošto je u poslednjoj četvrtini povredu doživeo i Ebuka Izundu.

Ebuka Izundu Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

Izundu je prilikom doskoka nezgodno sleteo i odmah osetio bol.

Pošto nije mogao da stane na nogu, saigrači su mu pritekli u pomoć i izneli ga sa parketa.

Ebuka Izundu povreda  Izvor: Arena Sport

Još uvek nije poznat stepen povrede, a navijači, kao i svi u klubu veruju da nije ništa ozbiljno...

