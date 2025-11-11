"Čestitamo Dubaiju, zaslužili su pobedu, nismo bili na našem nivou defanzivno. Bez naše agresivnosti imali smo mnogo problema u defanzivnom delu igre. Mnogo je uticao izostanak Monekea", kazao je Obradović.

"I bez Monekea, imali smo problem. Čak i sa Ebukom, koji se povredio, naša rotacija je limitirana, sa niskim petorkama smo im dali 15 ofanzivnih skokova, neki su bili ključni za njihovo samopouzdanje. Manjak rotacije je uticao na defanzivu, imali su lake poene i otvorene šuteve. Ofanzivno, to je refleksija, imali smo manje oružja kada nemamo lake poene", zaključio je Obradović.