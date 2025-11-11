Slušaj vest

Trener Crvene zvezde Saša Obradović sumirao je utiske posle poraza od Dubaija u 10. kolu Evrolige.

Nakon meča, Obradović je čestitao protivniku na pobedi.

"Čestitamo Dubaiju, zaslužili su pobedu, nismo bili na našem nivou defanzivno. Bez naše agresivnosti imali smo mnogo problema u defanzivnom delu igre. Mnogo je uticao izostanak Monekea", kazao je Obradović.

Foto galerija iz Dubaija Foto: ALI HAIDER/EPA, NIDAL SALJIC/EPA

Čime Moneke se povredio neposredno pred meč, ali Obradović navodi da to nije bio jedini problem.

"I bez Monekea, imali smo problem. Čak i sa Ebukom, koji se povredio, naša rotacija je limitirana, sa niskim petorkama smo im dali 15 ofanzivnih skokova, neki su bili ključni za njihovo samopouzdanje. Manjak rotacije je uticao na defanzivu, imali su lake poene i otvorene šuteve. Ofanzivno, to je refleksija, imali smo manje oružja kada nemamo lake poene", zaključio je Obradović.

Saša Obradović o Nikoli Topiću Izvor: MONDO/Nikola Lalović