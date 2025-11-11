Slušaj vest

Zvezda je tako prekinula seriju od sedam uzastopnih pobeda i sada ima skor 7-3 u elitnom takmičenju.

Dubai je nakon četiri vezana poraza zabeležio i četvrtu pobedu u sezoni i sada je na učinku 4-6.

Zvezda je doživela veliki udarac pred utakmicu. Čima Moneke se povredio na zagrevanju i ceo meč je presedeo na klupi. U pitanju je prepona.

U finišu utakmice novi maler za crveno-bele. Povredio se i Ibuka Izundu koji je izvrnuo zglob i napustio parket sa bolnom grimasom.

Svoje impresije posle meča izneo je trener Dubaija Jurica Golemac.

"Prvo bih hteo da kažem nešto. Mislim da nikada u svojoj karijeri nisam nikome posvećivao pobede, ali je ovo poseban slučaj. Posvećujem pobedu našem igraču Mejsonu, momku koji je tu sa nama od početka. Jedno divno ljudsko biće, veliki saigrač, igrač. On je imao neke probleme, i mi ga čekamo i odavde želimo da mu poručimo da se brzo oporavi i da nam se vrati."

O samom meču imao je samo pozitivne stvari da kaže.

"Momci su igrali za Nejta, velika energija i fokus. Bilo je grešaka, ali smo preko njih prelazili. Imali smo 15 ofanzivnih skokova protiv tima kao što je Zvezda, 24 asistencije, znači da smo verovali jedni drugima, davali lopte i da smo se borili. Velika pobeda, dva boda, sutra je novi dan, priprema za sledeću utakmicu, ako pobedimo ili izgubimo, uvek je sledeća utakmica najbitnija. Šta god da se dogodi ostanite na pravom putu.

Pričao je o povratku Avramovića, Bertansu...

"Da, Avramović se vratio, vrlo važan igrač za nas, da da odmor drugim momcima, bekovima. Iskusan igrač, moram da kažem, hvala Davisu Bertansu, imao je problema sa povredom, nije trneirao prethodnih dana, odlučio je da igra. Ovo je duh koji donosi pobede, požrtvovanje za pobedu i igranje jednih za druge" rekao je Jurica Golemac na konferenciji za medije.