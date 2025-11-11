Slušaj vest

Zvezda je tako prekinula seriju od sedam uzastopnih pobeda i sada ima skor 7-3 u elitnom takmičenju.

Foto galerija iz Dubaija Foto: ALI HAIDER/EPA, NIDAL SALJIC/EPA

 Dubai je nakon četiri vezana poraza zabeležio i četvrtu pobedu u sezoni i sada je na učinku 4-6.

Zvezda je doživela veliki udarac pred utakmicu. Čima Moneke se povredio na zagrevanju i ceo meč je presedeo na klupi. U pitanju je prepona.

U finišu utakmice novi maler za crveno-bele. Povredio se i Ibuka Izundu koji je izvrnuo zglob i napustio parket sa bolnom grimasom.

Zvezda je od početka sezone desetkovana povredama i neverovatno koliko crveno-beli nemaju sreće. Očekuje se povratak Nvore i Grejema, dok su Kenan, Karter, Bolomboj i Rivero duže povređeni.

Posle utakmice trener crveno-belih Saša Obradović upitan je o kadrovskoj situaciji u timu.

"Trebalo bi da igra (Moneke) protiiv Monaka. Stalno smo u nekom vaganju, sa njim, sa Nvorom, sa Izunduom... Da li će biti spremni, pa i Batler. i njegova forma. To su sve stvari koje ti smetaju treba ti ceo roster da bi držao način igre i sve je tanje i tanje i teže i teže", zaključio je Obradović.

Ebuka Izundu povreda  Izvor: Arena Sport