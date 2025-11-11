Po izlasku igrača na parket na zagrevanje, u trenutku kada su košarkaši Milana kročili na teren, navijači su salvama zvižduka i pogrdnim povicima na račun Nikole Mirotića "podgrejali" atmosferu.

Podsetimo, Mirotić je leta 2023. godine bio na korak do prelaska u Partizan. Sve je bilo dogovoreno pre nego što je crnogorski košarkaš odlučio da odustane od dolaska u Beograd. Posle brojnih spekulacija je potpisao za Olimpiju Milano.