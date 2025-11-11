Slušaj vest

Košarkaši Partizana večeras od 20.30 u Beogradskoj areni protiv Monaka igraju utakmicu 10. kola Evrolige.

Navijači domaćeg tima priredili su paklen doček za Nikolu Mirotića...

Nikola Mirotić Foto: Simone Lucarelli/IPA Sport/ipa-a / Shutterstock Editorial / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Po izlasku igrača na parket na zagrevanje, u trenutku kada su košarkaši Milana kročili na teren, navijači su salvama zvižduka i pogrdnim povicima na račun Nikole Mirotića "podgrejali" atmosferu.

Navijači Partizana vređaju Mirotića Izvor: Kurir

Podsetimo, Mirotić je leta 2023. godine bio na korak do prelaska u Partizan. Sve je bilo dogovoreno pre nego što je crnogorski košarkaš odlučio da odustane od dolaska u Beograd. Posle brojnih spekulacija je potpisao za Olimpiju Milano.

Nikola Mirotić zvižduci Izvor: MONDO