Zvezda je tako prekinula seriju od sedam uzastopnih pobeda i sada ima skor 7-3 u elitnom takmičenju.

Dubai je nakon četiri vezana poraza zabeležio i četvrtu pobedu u sezoni i sada je na učinku 4-6.

Svoje impresije posle važne pobede Dubaija izneo je srpski reprezentativac Aleksa Avramović.

''Mislio sam na prethodne poraze od Hapoela, Asvela, Baskonije. Igrali smo dobru košarku, ali u poslednjim minutima nismo donosili dobre odluke. To nije bio slučaj večeras, odigrali smo smireno, nismo žurili, imali smo blagu prednost i držali smo kontrolu utakmice. Nismo gubili glavu.Zvezda je igrala dobro, imala je fenomenalan niz u Evroligi, a ja se nadam da ćemo i mi ući u pobednički niz protiv Žalgirisa'', rekao je Avramović za Arenu sport.

Da li mu je Zvezda kao rival dala dodatnu motivaciju?

''Svaka utakmica je ista za mene. Nebitno je ko je protivnik, uvek ću davati maksimum, tu nema diskuseije. Lepo je igrati protiv saigrača iz reprezentacije i videti poznata lica. Drago mi je da ih vidim na terenu, da imaju dobre uloge i da će biti tzdravi, pre svega'', poručio je Avramović.