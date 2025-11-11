Slušaj vest

Košarkaši Partizana savladali su Monako rezultatom 78:76 u utakmici 10. kola Evrolige.

KK Partizan - Monako (10. kolo Evrolige)

Partizan je nakon ove pobede, u neverovatnoj završnici, na učinku od 4-6 i nalazi se na 16. mestu na tabeli. Dubai takođe ima ovaj skor ali i bolji koš-količnik.

Crvena zvezda je porazom od Dubaija prekinula nestvaran niz od sedam uzastopnih pobeda u elitnom takmičenju.

Foto galerija iz Dubaija

Zvezda je trenutno treća na tabeli sa učinkom 7-3 i dalje je u samom vrhu tabele.

Ovako izgleda tabela Evrolige nakon nekompletnog 10. kola.

Tabela Evrolige Foto: Printskrin

Preostala tri meča ovog kola na programu su u sredu.