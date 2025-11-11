Partizan umalo ispustio dobijen meč, Zvezdina serija trijumfa prekinuta
EVROLIGA
CRNO-BELI KRENULI SA DNA, CRVENO-BELI I DALJE U VRHU: Ovako izgleda tabela Evrolige posle poraza Zvezde i pobede Partizana
Košarkaši Partizana savladali su Monako rezultatom 78:76 u utakmici 10. kola Evrolige.
Partizan je nakon ove pobede, u neverovatnoj završnici, na učinku od 4-6 i nalazi se na 16. mestu na tabeli. Dubai takođe ima ovaj skor ali i bolji koš-količnik.
Crvena zvezda je porazom od Dubaija prekinula nestvaran niz od sedam uzastopnih pobeda u elitnom takmičenju.
Zvezda je trenutno treća na tabeli sa učinkom 7-3 i dalje je u samom vrhu tabele.
Ovako izgleda tabela Evrolige nakon nekompletnog 10. kola.
Tabela Evrolige Foto: Printskrin
Preostala tri meča ovog kola na programu su u sredu.
