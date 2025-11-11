Slušaj vest

Zvezda je tako prekinula seriju od sedam uzastopnih pobeda i sada ima skor 7-3 u elitnom takmičenju.

Dubai je nakon četiri vezana poraza zabeležio i četvrtu pobedu u sezoni i sada je na učinku 4-6.

Svoje impresije nakon jako važne pobede njegov tima izneo je bivši igrač Crvene zvezde Filip Petrušev.

"Jako težak i jako čudan je osećaj bio igrati protiv Zvezde. U početku sam ostao bez daha nekoliko puta, bio sam nervozan, nije mi bilo svejedno, prvi put da sam igrao protiv Zvezde zvaničnu utakmicu", rekao je Petrušev u razgovoru za "Sport klub".

Na kraju je uspeo da pronađe ritam i odigra sjajan meč završivši ga sa 13 poena, sedam skokova i šest asistencija.

"Ipak, ja sam profesionalac, posle te prve četvrtine sam se trudio da dam maksimum na terenu i da dođemo do pobede", zaključio je Petrušev.