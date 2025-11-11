Slušaj vest

Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva pobedili su u Sofiji ekipu Baskonije sa 114:89 (26:24, 32:24, 28:26, 28:15), u utakmici 10. kola Evrolige.

Izraelski tim je do pobede vodio Elajdža Brajant sa 24 poena, devet skokova i četiri asistencije, dok su po 15 poena dodali Kris Džons i Antonio Blejkni.

Srpski košarkaš Vasilije Micić je za izraelski tim postigao 11 poena, uz tri asistencije.

Bolji od ostalih u ekipi Baskonije bio je Timoti Luvavu-Kabaro sa 19 poena, a po devet poena su upisali Mateo Spanjolo (tri asistencije) i Rodions Kuruc.

Hapoel na prvom mestu Evrolige ima osam pobeda i dva poraza, a Baskonija je prekinula seriju od tri vezana trijumfa i sada ima učinak 3/7.

U četvrtak Hapoel u Minhenu gostuje Fenerbahčeu, a Baskonija istog dana u Beogradu igra protiv Makabija.

Fenerbahče je u Minhenu savladao Makabi iz Tel Aviva sa 84:75 (20:15, 20:15, 25:26, 19:19).

Najbolji učinak u turskoj ekipi imao je Vejd Boldvin sa 17 poena i po četiri skoka i asistencije, Devon Hol postigao je 15 poena, uz šest uhvaćenih lopti i tri asistencije, a Talen Horton Taker upisao je 13 poena, četiri skoka i tri dodavanja.

Roman Sorkin bio je najefikasniji u Makabiju sa 22 poena, uz osam uhvaćenih lopti, dok je Džejlen Hord zabeležio dabl-dabl učinak sa 13 poena i 10 skokova.

Fenerbahče posle 10 utakmica ima polovičan učinak, a Makabi je upisao i četvrti vezani poraz, pa sada ima skor 2/8