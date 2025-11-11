Vildoza i Ivanović iz perioda u Crvenoj zvezdi

Košarkaši Virtusa pobedili su u Bolonji ekipu Efesa sa 99:89 (28:24, 20:21, 28:28, 23:16), u utakmici 10. kola Evrolige.

Najefikasniji u italijanskom timu bio je Karsen Edvards sa 21 poenom, uz četiri asistencije, srpski košarkaš Alen Smailagić postigao je 17 poena, uz tri uhvaćene lopte, dok je Metju Morgan upisao 13 poena.

U ekipi Efesa, koju sa klupe vodi srpski trener Igor Kokoškov, bolji od ostalih je bio Šejn Larkin sa 25 poena i pet asistencija, a Erdžan Osmani je zabeležio 16 poena, šest skokova i četiri asistencije.

Virtus načijojklupi sedi Duško Ivanović je prekinuo niz od tri uzastopna poraza i sada ima skor od pet trijumfa i pet poraza, dok je Efes upisao treći vezani poraz i ima učinak od tri pobede i sedam poraza.

U petak Virtus gostuje Barseloni, dok Efes istog dana u Istanbulu dočekuje Bajern.