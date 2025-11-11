Slušaj vest

"Mislim da smo u drugoj i trećoj četvrtini igrali jako lošu košarku. U prvoj smo bili okej, u poslednjoj sjajni. Pokazali smo karakter i ponosan sam na svoj tim. U ovim utakmicama obično pobeđuju timovi koji se vrate, ali smo promašili neke otvorene šuteve. Dve četvrtine nismo bili na terenu, bili smo nervozni i grešili smo. Čestitam Partizanu", naveo je Spanulis na konferenciji za novinare.

Monako je na gostujućem terenu u Beogradu izgubio od Partizana 76:78, u utakmici 10. kola Evrolige.

Tim iz Kneževine je u poslednjoj četvrtini gubio 20 poena razlike (54:74), da bi potom opet uspeo da stekne vođstvo serijom 22:0.

"Većina poslednjih šuteva su bili dobri. Pogodićemo ih sledeći put", rekao je Spanulis.

Spanulis je pohvalio atmosferu u Beogradskoj areni.

"Sjajna je atmosfera. Igrači žele da igraju u punim halama", kazao je trener Monaka.

Monako je peti na tabeli sa šest pobeda i četiri poraza, dok Partizan zauzima 16. mesto sa skorom 4/6.

"Nema teškog u košarci. Moraš biti pobednik, a ako izgubiš moraš da popraviš greške i pobediš u sledećoj utakmici", naveo je Spanulis.

KK Partizan - Monako (10. kolo Evrolige)

Marko Jovanović u Areni gleda Partizan Monako Izvor: Kurir