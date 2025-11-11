Slušaj vest

Izabranici Željka Obradovića našli su se u ozbiljnoj rezultatskoj krizi do večerašnje utakmice, pošto su u Evroligi vezali četiri uzastopna poraza.

Crno-beli su imali 20 razlike prednosti na sedam minuta do kraja, ali je Monako uspeo da skroz vrati u meč, u jednom momentu i povede, ali su košarkaši Partizana nekim čudom "preživeli" i na kraju uspeli da pobede.

Nakon neverovatnog trilera u Areni na konferencije za medije govorio je trener crno-belih Željko Obradović.

"Kontrolisali smo utakmicu, dosta minuta smo vodili. Na kraju smo ušli u neizvesnu završnicu, ali je sreća bila na našoj strani. Važno je da smo pobedili u neverovatnoj utakmici. Hvala navijačima na neverovatnoj podršci"

Šta se dogodilo u poslednjoj četvrtini?

"Veoma bitne stvari postoje. Koncentraciju sam naučio od profesora Nikolića, ja 35 godina to ponavljam. Da je to najvažnija stvar. Koncentrisan može da uradi svašta, a dekoncetrisan igrač ništa. Nije normalno da smo odigrali poslednju četvrtinu sa sedam izgubljenih lopti. Na poluvremenu smo pričali da treba da sprečimo odbranu Majka Džejmsa. I na kraju krajeva, mi smo igrali izvanrednu odbranu na njima. Sreća je prošli put bila na strani Barselone. Nekad ti se oduzme, nekad ti se da"

"Ljudi će vraćati i pričati o otvorenim šutevima koje su oni promašili. Jesmo promašili mi? Igrači zaborave napad, to je problem. Nacrta se, dekoncetrisani su, zaborave... Biću dosadan, ponavljam na isti način. Da li je bolje da igračima dati slobodan dan, da se ne vidimo jedan dan. To je plan, trening u četvrtak u devet. Nemaš vremena"

Nastavio je Obradović da objašnjava.

"Mi smo igrali defanzivno odlično protiv Olimpijakosa i onda smo ušli u tu završnicu... To nisu greške koje su sastavni deo igre... Lopta je bila u rukama kod kojih treba da bude. To su naši kreatori, mi nemamo druge. Danas smo probali da damo loptu Bongi. Je l uradio nešto? Nije ništa. Najbolje odluke smo imali u poslednja dva minuta. Nešto smo ubacili, nešto nismo. Zato kažem, sreća je ovaj put bila na našoj strani"

Kalates?

"Nik je igrač koji zna da rasporedi igrače, ali kad pričamo o kreatorima, na Niku se igra druga odbrana. Nije slučajno odigrao toliko puta sam, to je provokacija. Na Vašingtonu i Braunu se igra dobra odbrana. Ili Miltonu"

Parker?

"Nemam ja tu šta puno da komentarišem, videli ste kako izgleda. Trener je tu da pomogne svim igračima, trudiću se njemu da pomognem. Sezona je duga."

Presudio je šut za tri

"Ne verujem da je bio veliki broj nerezonskih šuteva za tri. Igra ti planira. Ne možeš ti sad da kažeš šutnuću toliko i toliko puta. Možda jedan ili dva nerezonskih. Treba pogledati. Na kraju smo ih dobili u šutu za tri. Nema dileme da smo tako dobili utakmicu. Imali smo sreće, najiskrenije. Mogao je da dobije i Monako. Na kraju će se brojati koliko smo puta imali sreće, koliko puta nismo"