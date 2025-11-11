Slušaj vest

Košarkaši Partizana pobedili su na svom terenu u Beogradu Monako 78:76 (19:20, 17:12, 28:17, 14:27), u utakmici 10. kola Evrolige, i prekinuli niz od četiri uzastopna poraza u tom takmičenju.

Košarkaš crno-belih Aleksej Pokuševski smatra da je njegov tim večeras upisao veliku i važnu pobedu.

"Jeste nam bilo neophodno da pobedimo kod kuće i da iskoristimo prednost domaćeg terena. Igrali smo dobro većinu utakmice, ali se na kraju desio ozbiljan pad. Sutra i prekosutra moramo da pogledamo i da popravimo stvari", rekao je Pokuševski, koji je zadovoljan i svojim ličnim učinkom.

"Dobro sam igrao, mislim da je važno da u sledećim iskoči opet neko drugi. Pokušavam da iskoristom svoje minute na najbolji mogući način", istakao je on.

On se složio sa konstatacijom da nije lako, ali da je uvek lepo navijati za Partizan.

"Slažem se, nije lako, ali je uvek lepo. Večeras smo pokazali, do pred kraj, veoma dobar način igre. Držali smo se plana, na kraju kada su nas stigli, pokazali smo karakter i ipak uspeli da pobedimo", rekao je Pokuševski.

Aleksej Pokuševski posle Monaka Izvor: Kurir

1/12 Vidi galeriju KK Partizan - Monako (10. kolo Evrolige) Foto: Srđan Stevanovic / Starsport.rs