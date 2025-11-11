Slušaj vest

Košarkaši Partizana su u Beogradu, u desetom kolu Evrolige, pobedili ekipu Monaka sa 78:76 (19:20, 17:12, 28:17, 14:27), čime je prekinuo niz od četiri poraza, i sa učinkom od četiri pobede i šest poraza nalaze se na 15. mestu.

Bivši igrač Crvene zvezde, a danas Monaka, Nemanja Nedović usnimljen je posle meča kako potpisuje dres navijačima - i to dres crveno-belog kluba.

Pogledajte tu scenu:

Nemanja Nedović potpisuje Zvezdin dres posle utakmice sa Partizanom Izvor: Kurir

KK Partizan - Monako (10. kolo Evrolige) Foto: Srđan Stevanovic / Starsport.rs

Vildoza i Ivanović iz perioda u Crvenoj zvezdi

Marko Jovanović u Areni gleda Partizan Monako Izvor: Kurir