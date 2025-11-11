Nemanja Nedović posle meča imao susret sa navijačima.
Evroliga
ŠTA TO RADI NEMANJA NEDOVIĆ POSLE PORAZA OD PARTIZANA? Usnimili smo košarkaša posle utakmice - ne može bez Zvezde
Slušaj vest
Košarkaši Partizana su u Beogradu, u desetom kolu Evrolige, pobedili ekipu Monaka sa 78:76 (19:20, 17:12, 28:17, 14:27), čime je prekinuo niz od četiri poraza, i sa učinkom od četiri pobede i šest poraza nalaze se na 15. mestu.
Bivši igrač Crvene zvezde, a danas Monaka, Nemanja Nedović usnimljen je posle meča kako potpisuje dres navijačima - i to dres crveno-belog kluba.
Pogledajte tu scenu:
KK Partizan - Monako (10. kolo Evrolige) Foto: Srđan Stevanovic / Starsport.rs
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši