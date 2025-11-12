Slušaj vest

Posle debakla od Crvene zvezde u Beogradu, usledila je hitna reakcija Panatinaikosa.

Od starta nove sezone PAO ima ozbiljnih problema sa povredama visokih igrača. Lesor se još uvek nije oporavio, a u međuvremenu su ostali i bez Rišona Holmsa i Omera Jurcevena, pa su u Beogradu igrali bez centra. Problemi u reketu bili su veoma vidljivi i rukovodstvo kluba odlučilo je da odmah angažuje pojačanje.

Rešenje za plobleme pronašli su u nekadašnjem reprezentativcu Sjedinjenih Američkih Država, 36-godišnjem centru Kenetu Faridu - i čini se da nisu pogrešili!

Bivši saigrač Nikole Jokića oduševio je na svom debiju u dresu "zelenih".

U trijumfu protiv Pariza za 23 minuta igre upisao je dabl-dabl učinak. Meč je završio sa 17 poena i 10 skokova, a posebnu pažnju privukla je spektakularna blokada koju je izveo bos!

Tokom napada Pariza Farid je ostao bez jedne patike, ali to ga nije sprečilo da odigra fenomenalnu odbranu. Na izuzetno atraktivan način izblokirao je šut Hejsa, istrčao kontru sa jednom patikom i iznudio faul.

Pogledajte kako je to izgledalo:

