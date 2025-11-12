Slušaj vest

Imali su crno-beli veliku prednost, ali su od gotovog umalo napravili veresiju. Ipak, sreća je bila na strani čete Željka Obradovića u finišu meča, te je Partizan stigao do četvrte pobede u elitnom takmičenju i san o plasmanu u narednu rundu nastavio je da traje.

Tresli su se navijači Partizana zbog svojih ljubimaca, a još jednom ih je do ludila doveo i Džabari Parker. Igrač koji je stigao kao možda i najveće pojačanje, meč protiv Monaka završio je bez poena, sa samo jednim skokom i indeksom minus 13 za skoro 14 minuta na parketu. Zaista, katastrofalno!

To nije prva loša utakmica Parkera u dresu Partizana ove sezone. On je 20 poena prebacio samo protiv Reala (23), odigrao je dobro protiv Baskonije kojoj je dao 14 poena, a dvocifren je bio i protiv Dubaija (11), Pariza (11) i Olimpije iz Milana (10).

Prosečno je beležio ove sezone u Evroligi Parker 9,9 poena, 3,1 skok i 0,8 asistencija, uz indeks korisnosti 7, što je, složićete se, za igrača njegovog renomea premalo.

Posle meča protiv Barselone u kom Parker nije proveo ni sekund na terenu, krenule su i spekulacije o njegovom odlasku iz Partizana, te potencijalnom trejdu u Panatinaikos u zamenu za Ti Džej Šortsa. Amerikanac je prokomentarisao ove navode posle pobede protiv Monaka.

- Ne znam šta se dešava. Kako će da me trejduju, kada u Evroligi nema trejdova? - rekao je Džabari Parker.

Prelazni rok u Evroligi je i dalje otvoren, Partizan ima mogućnost da proširi roster, ali je verovatno da se neće odreći Parkera, te da će stručni štab imati zadatak da probudi uspavanog Amerikanca.

Sa druge strane i Ti Džej Šorts se oglasio posle meča u kom je odigrao odlično, a njegov Panatinaikos je savladao Pariz sa 101:95. Šorts je ubacio 13 poena (5/9 za dva), uz 2 skoka i 6 asistencija za 21 minuta na terenu, a posle utakmice zahvalio se Bogu što je bio na terenu, te istakao kako mora da dobije poverenje trenera Ergina Atamana.

- Zahvaljujem Bogu što mi je dopustio da igram i uživam u tome što radim, najvažnije je zdravlje. Bilo je sjajno doći na poznato mesto, gde sam proveo dve divne godine. Imam isto samopouzdanje, moram da izgradim trenerovo poverenje, to je bio dokaz i nadam se da ću ovako da nastavim. Postigao sam prvi koš i dobio samopouzdanje i energiju za nastavak, taj mentalitet me je držao do kraja - rekao je Šorts.

Dakle, i Ti Džej Šorts spreman je da se bori za minute u dresu Panatinaikosa i da nađe svoje mesto u četi Ergina Atamana.

Kada se sve sabere i oduzme, od Džabarija Parkera moramo da očekujemo buđenje. I to - što pre! Amerikanac je došao kao najveće pojačanje u Partizan, ali ne pruža partije kakve se od njega očekuju. Sigurno je samo jedno - pravi Parker je potreban Partizanu i sa njim u dobroj formi crno-belima bi šanse u Evroligi značajno porasle. Takođe, jedna njegova izjava posle meča protiv Monaka može da raduje.

- Imam dosta toga da uradim. Ovo je košarka, ja sam profesionalac i to je ono što radim - istakao je, između ostalog, Džabari Parker.

Da li će njegova forma krenuti uzlaznom putanjom već od petka i meča protiv Asvela u gostima, ostaje da se vidi.

Šta vi mislite, da li Džabari Parker može da popravi formu i pomogne Partizanu? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

