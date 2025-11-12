Slušaj vest

Košarkaš Partizana Džabari Parker će privremeno napustiti svoju ekipu i otputovati u Sjedinjene Američke Države, saznaje Nova.rs.

Amerikanac bi trebalo da na put krene u četvrtak, a povratak u Beograd planiran je za nedelju.

Razlog njegovog odlaska je porodična tragedija, naime, Parker je primio vest o smrti bliskog člana porodice i želi da prisustvuje sahrani.

Zbog toga neće biti na raspolaganju treneru Željku Obradoviću za utakmicu protiv Asvela, koji je zakazan za petak od 20 časova.

Došao je Džabari Parker u Partizan kao najzvučnije pojačanje ovog leta, ali još uvek nije ispunio očekivanja, pa se poslednjih dana šuška da bi uskoro mogao da napusti crno-bele.

Nakon jučerašnje pobede protiv Monaka, Parker je upitan da prokomentariše glasine koje kruže o njemu.

"Ja sam kao ti, shvatim kad mi kažeš. Ne znam šta se dešava", rekao je Parker.

