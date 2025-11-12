PSIHOLOZI MORAJU DA OBJASNE ŠTA SE SINOĆ DOGODILO PARTIZANU! Legendarni košarkaš crno-belih ostao bez reči nakon pobede nad Monakom!
Košarkaši Partizana su uz dosta muke uspeli da pobede Monako i prekinu niz od četiri poraza u Evroligi.
Crno-beli su sinoć u 10. kolu elitnog takmičenja pred svojim navijačima slavili rezultatom 78:76
Izabranici Željka Obradovića su imali 20 razlike prednosti na sedam minuta do kraja, ali je Monako uspeo da skroz vrati u meč, u jednom momentu i povede, ali su košarkaši Partizana nekim čudom "preživeli" i na kraju uspeli da dođu do trijumfa.
Legendarni košarkaš Partizana, Nikola Lončar, priznaje da ne može da pronađe logično objašnjenje za ono što se dogodilo timu Željka Obradovića.
"Nemam objašnjenje šta se desilo u tom periodu. Tako kratak period i 22:0, to se dešava u mlađim kategorijama. Najvažnija je da je Partizan izvukao ovu pobedu. Sve što je Partizan pokazao za 30 i nešto minuta je bilo na nivou. Pregažen je Monako koji je bio desetkovan igrom Paritzana. Napravili su da njihovi najbolji igrači maše otvorene šuteve i prave faulove. Na kraju se desilo to što se desilo, nemam objašnjenje. Ne znam, jedino neki psiholog da dođe da objasni nama i njima i svima šta se desilo", kazao je Lončar na televiziji "Arena sport".