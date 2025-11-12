Slušaj vest

Košarkaši Partizana su uz dosta muke uspeli da pobede Monako i prekinu niz od četiri poraza u Evroligi.

Crno-beli su sinoć u 10. kolu elitnog takmičenja pred svojim navijačima slavili rezultatom 78:76

Izabranici Željka Obradovića su imali 20 razlike prednosti na sedam minuta do kraja, ali je Monako uspeo da skroz vrati u meč, u jednom momentu i povede, ali su košarkaši Partizana nekim čudom "preživeli" i na kraju uspeli da dođu do trijumfa.

KK Partizan - Monako (10. kolo Evrolige) Foto: Srđan Stevanovic / Starsport.rs

Legendarni košarkaš Partizana, Nikola Lončar, priznaje da ne može da pronađe logično objašnjenje za ono što se dogodilo timu Željka Obradovića.

"Nemam objašnjenje šta se desilo u tom periodu. Tako kratak period i 22:0, to se dešava u mlađim kategorijama. Najvažnija je da je Partizan izvukao ovu pobedu. Sve što je Partizan pokazao za 30 i nešto minuta je bilo na nivou. Pregažen je Monako koji je bio desetkovan igrom Paritzana. Napravili su da njihovi najbolji igrači maše otvorene šuteve i prave faulove. Na kraju se desilo to što se desilo, nemam objašnjenje. Ne znam, jedino neki psiholog da dođe da objasni nama i njima i svima šta se desilo", kazao je Lončar na televiziji "Arena sport".

