Posle nekoliko kola pravdu neće deliti sudije iz Španije.
Evroliga
OVO ZANIMA SVE DELIJE: Evo ko će deliti pravdu na meču Zvezde i Monaka - a nisu Španci!
Košarkaši Crvene zvezde u četvrtak od 20 sati u "Beogradskoj areni" dočekuju vicešampiona Evrope Monako u meču 11. kola Evrolige.
Oba rivala u ovaj duel ulaze nakon poraza. Zvezda je prekinula niz od sedam pobeda i ostala bez trijumfa na gostovanju Dubaiju, dok je Monako sinoć nadoknadio 20 poena minusa u duelu sa Partizanom u "Areni", ali je na kraju ipak ostao bez ogromnog preokreta.
Evroliga je odredila sudije za utakmicu Crvena zvezda - Monako, a uloga glavnog arbitra dodeljena je Turčinu Eminu Mogulkoču. Njemu će pomagati Estonac Rain Perandi i Letonac Kristaps Konstantinovs.
Na taj način prekinut je niz od četiri evroligaške utakmice na kojima je Zvezdi sudio glavni arbitar iz Španije.
