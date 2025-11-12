Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde u četvrtak od 20 sati u "Beogradskoj areni" dočekuju vicešampiona Evrope Monako u meču 11. kola Evrolige.

Oba rivala u ovaj duel ulaze nakon poraza. Zvezda je prekinula niz od sedam pobeda i ostala bez trijumfa na gostovanju Dubaiju, dok je Monako sinoć nadoknadio 20 poena minusa u duelu sa Partizanom u "Areni", ali je na kraju ipak ostao bez ogromnog preokreta.

Evroliga je odredila sudije za utakmicu Crvena zvezda - Monako, a uloga glavnog arbitra dodeljena je Turčinu Eminu Mogulkoču. Njemu će pomagati Estonac Rain Perandi i Letonac Kristaps Konstantinovs.

Na taj način prekinut je niz od četiri evroligaške utakmice na kojima je Zvezdi sudio glavni arbitar iz Španije.

