Ni dan posle utakmice Partizana i Monaka navijači ne mogu da se smire.
GROBARI SE NE SMIRUJU! Dan posle meča za infarkt navijači Partizana poručili: Nas i pobeda mora da boli!
Košarkaši Partizana pobedili su na svom terenu u Beogradu Monako 78:76 (19:20, 17:12, 28:17, 14:27), u utakmici 10. kola Evrolige, i prekinuli niz od četiri uzastopna poraza u tom takmičenju.
Meč je bio "za infarkt", posebno završnica u kojoj su crno-beli uspeli da prospu čak 20 poena prednosti. Navijači su se pošteno istraumirali, te ni dan posle ne mogu da se smire.
Aktivni su na društvenim mrežama, gde ostavljaju duhovite komentare posle pretpljenog stresa.
Pogledajte šta sve pišu:
KK Partizan - Monako (10. kolo Evrolige) Foto: Srđan Stevanovic / Starsport.rs
