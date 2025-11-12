Košarkaši Partizana pobedili su na svom terenu u Beogradu Monako 78:76 (19:20, 17:12, 28:17, 14:27), u utakmici 10. kola Evrolige, i prekinuli niz od četiri uzastopna poraza u tom takmičenju.

Meč je bio "za infarkt", posebno završnica u kojoj su crno-beli uspeli da prospu čak 20 poena prednosti. Navijači su se pošteno istraumirali, te ni dan posle ne mogu da se smire.