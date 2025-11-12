Slušaj vest

Panatinaikos je najpre 24. oktobra poražen od Virtusa u Bolonji (92:75), sedam dana kasnije izgubio je na gostovanju Monaku (92:84), a onda prethodne sedmice i od Crvene zvezde (86:68) u Beogradu.

1/15 Vidi galeriju Crvena zvezda - Panatinaikos Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

A crna serija je prekinuta u glavnom gradu Francuske, gde je tim Ergina Atamana sinoć, u 10. kolu, bio bolji od Pariza (101:95).

Utakmicu je obeležio povratak Ti-Džej Šortsa u poznatu dvoranu, a u centru pažnje je bio još jedan košarkaš Panatinaikosa.

Reč je o Kenetu Faridu, poslednjoj akviziciji Atinjana. A debi je bio spektakularan - za 23 minuta Farid je ubacio 17 poena, uz 10 skokova i tri blokade. Imao je još sedam iznuđenih faulova za indeks korisnosti 26.

"Uvek sam spreman da igram. Volim košarku. Tokom cele godine se trudim da ostanem u što boljoj formi. Pratio sam Evroligu, gledao sam timove", rekao je Farid nakon utakmice i dodao:

"Nisam znao koliko ću minuta dobiti, samo sam želeo da izađem na teren, da igram i pokažem da mogu da nastupam na ovom nivou."

A već na startu utakmice saigrači, ali i navijači Panatinaikosa su videli šta mogu da očekuju od Farida.

"Zadovoljan sam. Lična statistika me ne zanima. Najvažnije je da smo pobedili. Pariz je otporan tim, nikada se ne predaju. Vrše pritisak, igraju brzo, pokušavaju da postignu lake poene. Imali su svoje serije, ali smo se mi smirili i našli način da pobedimo", objasnio je Farid.