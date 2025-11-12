Slušaj vest

Milano je uoči meča objavio spisak odsutnih, a među njima su i neka od najzvučnijih imena.

Srpski reprezentativac Marko Gudurić neće biti u sastavu zbog problema sa mišićima otkrivenih na treningu, pa će morati da pauzira kako bi se izbegla teža povreda.

Ekipa će biti bez još jednog važnog igrača – Šejvona Šildsa, Amerikanca koji nastupa za reprezentaciju Danske, a koji je zbog gripa prinuđen da miruje

Na klupi takođe neće biti ni iskusni strateg Etore Mesina. Klub nije saopštio razlog njegovog izostanka, ali je potvrđeno da će ga u ulozi prvog trenera zameniti njegov pomoćnik Pepe Poeta.

Problemi Milaneza tu se ne završavaju – van stroja su i dvojica bivših igrača Crvene zvezde i Partizana, Zek Ledej i Lorenco Braun, što dodatno komplikuje situaciju pred duel sa francuskim predstavnikom iz Liona.