Slušaj vest

Barselonu su do pobede predvodili Tomaš Satoranski sa 13, Vil Klajburn sa 12 i Tornike Šengelija i Vili Ernangomes sa po 10 poena.

Kod Bajerna su se istakli Oskar Da Silva i Spenser Dinvidi sa po 17 poena.

Barselona je osam sa šest pobeda i četiri poraza, a Bajern je na 13. mestu sa po pet pobeda i poraza.

U narednom kolu, Barselona će dočekati Virtus, dok će Bajern u Istanbulu gostovati Efesu.

Milan bolji od Asvela

Košarkaši Milana su na svom terenu pobedili Asvel 80:72 (18:9, 22:23, 16:19, 24:21).

Najbolji kod Milana bio je Armoni Bruks sa 23 poena i šest asistencija, a kod Asvela se izdvojio Gil Votson sa 25 poena i sedam asistencija.

Milano je sa skorom 5/5 na 10. mestu na tabeli, a Asvel je na poslednjoj, 20. poziciji sa dve pobede i osam poraza.

U sledećem kolu, Milano će dočekati Olimpijakos, dok će Asvel dočekati Partizan.

(Beta)