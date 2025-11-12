Slušaj vest

Kinan Evans se proteklog vikenda na teren vratio nakon više od godinu dana, pošto je pre toga igrao još u maju 2024. godine i to u dresu Žalgirisa.

Olimpijakos ga je tokom leta prošle godine doveo u svoje redove, a Evans je propustio celu sezonu zbog povrede kolena.

Očekivalo se da će početi da igra početkom ove sezone, ali ga je nova povreda odvojila od terena. U nedelju je konačno zaigrao, dao je 15 poena u pobedi protiv Kardicasa (102:82), ali je sada opet doživeo tešku povredu.

U trijumfu protiv Žalgirisa (95:78) dobio je šansu sa klupe, na terenu je bio svega dva minuta i onda je pao na parket. Ispostavilo se da se radi o kidanju Ahilove tetive desne noge.

„Svi smo uz tebe, Kinan – ostani jak i vrati se još jači“, piše u objavi Olimpijakosa, a podršku je pružila i evroligaška porodica.

Evans je najnoviju povredu doživeo na meču protiv bivšeg tima, a prilikom izlaska sa terena uz pomoć doktora, dobio je ovacije od navijača obe ekipe, koji nisu verovali šta gledaju.