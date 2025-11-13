Slušaj vest

Košarkaši Partizana u petak od 20 časova gostuju Asvelu u meču 11. kola Evrolige, a očekivanja pred ovaj meč izneo je trener crno-belih, Željko Obradović.

- Jasno je da u Evroligi niko ne može unapred da upiše pobedu. Asvel je neuobičajena ekipa koja mnogo menja odbranu, iz zonskog presinga prelaze u različite vrste zonske odbrane, na kraju se to svelo na "svič". Da probamo da igramo u tranziciji, da što ranije uđemo u napad, da ne bismo dozvoli ono na šta su oni navikli. Fale im neki igrači, ali fale i nama. Tim koji ne sme da se potceni, važno je da smo mi jutos odradili ovaj trening, juče smo igračima dali slobodno. Čeka nas put, sa jednim presedanjem. Koncentracija za utakmicu, da prenesemo i primenimo sve dobre stvari koje su bile na utakmci protiv Monaka, a bilo je zaista mnogo dobrih stvari - počeo je priču Obradović, pa se dotakao i onih loših stvari:

1/12 Vidi galeriju KK Partizan - Monako (10. kolo Evrolige) Foto: Srđan Stevanovic / Starsport.rs

- Uspeli smo sedam minuta pre kraja da vodimo 20 razlike, onda su preuzeli vođstvo... To je pitanje kontrole utakmce, to je veoma važno, čak i da smo igrali duže napade, da nismo prodavali loptu, verovatno ne bi došlo do toga. Iz najbolje namere i želje došlo do grešaka, sedam izgubljenih lopti i tu svi razlozi zašto se Monako vratio. Nadamo se da će to biti dobro. Sveli smo njihova dva igrača na mizerne procente šuta. Odbrana je bila izvanredna protiv tima koji bio finalista Evrolige.

Partizan će u Francuskoj biti oslabljen, u timu neće biti ni Džabarija Parkera koji je otišao put Amerike zbog smrtnog slučaja, a Obradović je otkrio ko će umesto njega upasti u sastav.

- Putujemo sa 12 igača, tu je i mali Mijailović. Računaću na sve igrače, osloniću se na sve. Najsrećniji sam kada mogu da koristim svih 12 igrača, nekada je to nemoguće, dešava se. Ali nadam se da ću u Francuskoj moći da koristim sve igrače - zaključio je Željko Obradović.

BONUS VIDEO: