Crveno-beli će u 11. kolu Evrolige biti domaćin Monaku u utakmici čiji je početak zakazan za četvrtak od 20 časova.

- Igranje protiv Crvene zvezde će definitivno biti veliki trenutak za mene. Veoma je posebno vratiti se na ovu arenu gde je sve počelo za mene, u moj rodni grad. Pokušaću da se fokusiram na igru, kako znam i umem - rekao je Nemanja Nedović.

Bek tima iz francuske kneževine veruje da njegov tim očekuje težak posao.

- Ključ će biti da se koncentrišemo na sebe i na košarku, da blokiramo sve ostalo, atmosferu, tribine... Moramo da se fokusiramo na sprovođenje našeg plana igre, a to nije lak zadatak u ovako bučnoj i zagrejanoj areni. Crvena zvezda je tim koji je povratio samopouzdanje sa Sašom Obradovićem. Znamo šta da očekujemo - poručio je Nedović.

Nemanja Nedović u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport

Monako će pokušati da se izjednači sa Crvenom zvezdom po učinku, odnosno da zabeleži sedmu pobedu, koliko trenutno ima i srpski tim.

ZVEZDA-PANATHNAIKOS_101.JPG
Saša Obradović na utakmici protiv Real Madrida
KK Crvena zvezda
Saša Obradović na utakmici protiv Žalgirisa

Nemanja Nedović potpisuje Zvezdin dres posle utakmice sa Partizanom Izvor: Kurir