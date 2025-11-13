Slušaj vest

Košarkaš Hapoela iz Tel Aviva Elajdža Brajant najkorisniji je igrač 10. kola Evrolige.

Brajant je u pobedi Hapoela protiv Baskonije rezultatom 114:89 za 30 minuta zabeležio 24 poena, devet skokova i četiri asistencije, uz šut iz igre 8/12.

On je imao indeks korisnosti 38 i tako drugi put osvojio priznanje za najboljeg igrača kola u Evroligi.

Košarkaš Olimpijakosa Nikola Milutinov i Kenan Kamenjaš iz Dubaija ostvarili su po 29 indeksnih poena.

Milutinov je u pobedi protiv Žalgirisa (95:78) zabeležio 16 poena i osam skokova, dok je Kamenjaš u trijumfu nad Crvenom zvezdom (102:86) upisao 20 poena i devet skokova.

