Košarkaši Crvene zvezde u četvrtak od 20 časova u Beogradskoj Areni igraju meč protiv Monaka, a klub sa Malog Kalemegdana oglasio se saopštenjem u kom je navijačima doneo nekoliko užasnih vesti.

Crvena zvezda biće drastično oslabljena u meču protiv Monaka i u timu sigurno neće biti Ebuke Izundua i Čime Monekea.

Saopštenje Zvezde prenosimo u celosti:

- KK Crvena zvezda obaveštava javnost da je detaljnim pregledima po dolasku u Beograd utvrđeno da je naš centar Ebuka Izundu doživeo distorziju skočnog zgloba, koja će ga uz period oporavka i povratak u takmičarsku formu – odvojiti od terena u narednom periodu.

Stepen distorzije koji je utvrđen nakon pregleda i “očitavanja” magnetne rezonance u četvrtak, pokazao je da je reč o distorziji skočnog zgloba ali u blažem obliku bez strukturalnih oštećenja i težih posledica, a naš centar je već počeo sa terapijama i procesom oporavka.

Krilni centar Čima Moneke doživeo je blažu povredu aduktora longusa koja uz terapije zahteva mirovanje, i on pored činjenice da se očekuje njegov brz povratak na teren, neće biti u mogućnosti da pomogne ekipi u četvrtak uveče.

Istovremeno, Džordan Nvora je potpuno u trenažnom procesu i o njegovom povratku na teren odluka će biti doneta neposredno pred početak utakmice sa ekipom Monaka.

Naš bek Devonte Grejem takođe se nalazi u trenažnom procesu i vrlo je blizu povratka na teren, ali neće nastupiti na večerašnjoj utakmici u Beogradu.

KK Crvena zvezda još jednom apeluje na sve Zvezdaše, košarkašku javnost i medije, da se o zdravstvenom stanju naših prvotimaca informišu isključivo na zvaničnim nalozima kluba - stoji u saopštenju Crvene zvezde.

