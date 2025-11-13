Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde upisali su osmu pobedu u Evroligi i zadržali se pri vrhu tabele.

1/28 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Petar Aleksić

Isti učinak 8-3 ima i Hapoel, koji je poražen od Fenerbahčea. Međutim, Izraelci su na prvom mestu zbog samo dva poena viška.





Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Šansu da ih dostignu imaju Žalgiris i Olimpijakos koji sa učinkom 7-3 svoje utakmice igraju u petak.

Iza njih je Panatinaikos sa 7-4.