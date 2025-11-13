Šansu da ih dostignu imaju Žalgiris i Olimpijakos
ZVEZDI ZA DVA POENA IZMAKLO PRVO MESTO: Ovako izgleda tabela Evrolige posle pobede crvenno-belih nad Monakom
Košarkaši Crvene zvezde upisali su osmu pobedu u Evroligi i zadržali se pri vrhu tabele.
Crveno-beli su u utakmici 11. kola savladali Monako u Beogradu 91:79.
Isti učinak 8-3 ima i Hapoel, koji je poražen od Fenerbahčea. Međutim, Izraelci su na prvom mestu zbog samo dva poena viška.
Šansu da ih dostignu imaju Žalgiris i Olimpijakos koji sa učinkom 7-3 svoje utakmice igraju u petak.
Iza njih je Panatinaikos sa 7-4.
