Košarkaši Crvene zvezde upisali su osmu pobedu u Evroligi i zadržali se pri vrhu tabele.

Foto galerija iz Arene Foto: Petar Aleksić

Crveno-beli su u utakmici 11. kola savladali Monako u Beogradu 91:79.

Isti učinak 8-3 ima i Hapoel, koji je poražen od Fenerbahčea. Međutim, Izraelci su na prvom mestu zbog samo dva poena viška.



Standings provided by Sofascore

Šansu da ih dostignu imaju Žalgiris i Olimpijakos koji sa učinkom 7-3 svoje utakmice igraju u petak.

Iza njih je Panatinaikos sa 7-4.

Slavlje Zvezdaša posle pobede nad Monakom Izvor: Kurir