Evroliga
JEDVA ČEKA UTAKMICU PROTIV ASVELA! Milton zna šta Partizan mora da uradi ukoliko sutra želi da pobedi u Francuskoj!
Košarkaši Partizana sutra gostuju u Francuskoj gde će odmeriti snage sa ekipom Asvela u drugom meču duplog kola Evrolige.
Crno-beli u duel 11. kola najkvalitetnijeg evropskog klupskog takmičenja ulaze nakon trijumfa nad Monakom u Beogradskoj areni (78:76), dok je Asvel u prethodnom kolu poražen od Olimpije u Milanu rezultatom 80:72.
KK Partizan - Monako (10. kolo Evrolige) Foto: Srđan Stevanovic / Starsport.rs
Svoje utiske pred sutrašnju utakmicu izneo je košarkaš Partizana Šejk Milton:
“Bitno je da igramo dobro u napadu i u odbrani i da nastavimo da rastemo kao tim. Smatram da možemo da odigramo dobro. Gostujuće utakmice znaju da budu izazovne, ali za nas to može da bude odlična prilika da unapredimo našu igru”, zaključio je Milton.
