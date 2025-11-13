Crno-beli u duel 11. kola najkvalitetnijeg evropskog klupskog takmičenja ulaze nakon trijumfa nad Monakom u Beogradskoj areni (78:76), dok je Asvel u prethodnom kolu poražen od Olimpije u Milanu rezultatom 80:72.

“Bitno je da igramo dobro u napadu i u odbrani i da nastavimo da rastemo kao tim. Smatram da možemo da odigramo dobro. Gostujuće utakmice znaju da budu izazovne, ali za nas to može da bude odlična prilika da unapredimo našu igru”, zaključio je Milton.