Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras Monako pred svojim navijačima rezultatom 91:79 u utakmici 11.kola Evrolige.

Nakon utakmice, trener beogradske ekipe Saša Obradović je rekao:

- Čestitke mom timu, odradili su neverovatan posao. Naročito u drugom poluvremenu. Moji igrači su heroji. Sedmorica igrača u rotaciji. Stalno smo na putu, a opet su pronašli način da budu koncentrisani. Veoma sam ponosan na njih", rekao je Saša Obradović.

Najzaslužniji za trijumf crveno-belih bili su Ognjen Dobrić sa 22 i Džerod Batler sa 20 poena. Pratili su ih Semi Odželej, Kodi Miler Mekintajer i Nikola Kalinić.

Zvezda je sada na fantastičnom skoru 8-3, dok je Monako nakon još jednog poraza u "Areni" na učinku 6-5. 

