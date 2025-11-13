Slušaj vest

Partizan nakon pobede protiv Monaka igra sa još francuskim predstavnikom ovog puta na gostujućem terenu.

1/12 Vidi galeriju KK Partizan - Monako (10. kolo Evrolige) Foto: Srđan Stevanovic / Starsport.rs

Za glavnog arbitra određen je Španac Migel Anhel Peres, čovek koji je često sudio Partizanu u Evropi.

Pored njega će pravdu u Vilerbanu deliti Italijan Gvido Đovaneti i Izraelac Noam Gordon.

Anhel Peres je ove sezone jednom sudio meč Partizana i to protiv Pariza u Beogradskoj areni kada su crno-beli ubedljivo poraženi.

Ipak, u tom susretu nije bilo spornih sudijskih odluka, kao u nekim narednim mečevima zbog čega se srpski klub u ponedeljak oglasio i zvaničnim saopštenjem upućenom Evroligi.

Ipak, u tom susretu nije bilo spornih sudijskih odluka, kao u nekim narednim mečevima zbog čega se srpski klub u ponedeljak oglasio i zvaničnim protestnim sapšđtenjem upućenom Evroligi.

U prvom meču posle tog saopštenja, Partizan je u utorak uveče savladao Monako u Areni rezultatom 78:76.