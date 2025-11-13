POZNATO KO SUDI PARTIZANU: Crno-beli ga se ne sećaju po dobrom....
Partizan nakon pobede protiv Monaka igra sa još francuskim predstavnikom ovog puta na gostujućem terenu.
Za glavnog arbitra određen je Španac Migel Anhel Peres, čovek koji je često sudio Partizanu u Evropi.
Pored njega će pravdu u Vilerbanu deliti Italijan Gvido Đovaneti i Izraelac Noam Gordon.
Anhel Peres je ove sezone jednom sudio meč Partizana i to protiv Pariza u Beogradskoj areni kada su crno-beli ubedljivo poraženi.
Ipak, u tom susretu nije bilo spornih sudijskih odluka, kao u nekim narednim mečevima zbog čega se srpski klub u ponedeljak oglasio i zvaničnim saopštenjem upućenom Evroligi.
U prvom meču posle tog saopštenja, Partizan je u utorak uveče savladao Monako u Areni rezultatom 78:76.