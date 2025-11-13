Slušaj vest

Zvezda je sada na fantastičnom skoru 8-3, dok je Monako nakon još jednog poraza u "Areni" na učinku 6-5. "Kneževi" su pre samo dva dana poraženi od Partizana.

Crveno-beli su na ovom meču bili drastično oslabljeni. Pored duže povređenih Kenana, Kartera, Rivera, Bolomboja, Grejema, Nvore, na ovom meču nisu nastupali Moneke i Izundu. Samim tim ova pobeda dobija još više na značaju.

Svoje prve utiske posle meča izneo je trener crveno-belih Saša Obradović na konferenciji za medije.

"Mislim da smo zaslužili pobedu. U ovakvim uslovima, kakvi su bili poslednjih par dana, ova pobeda je još veća. Bez pola tima, našli smo način da pobedimo velikog protivnika. Srećan sam zbog momaka, ponosan na njih. Odbrana je ponovo rešila utakmicu, svako ko je igrao je pružio svoj doprinos."

Šta je presudilo?

Teško je jednu stvar izdvojiti. Ceo trenerski tim je uradio dobar posao, držali smo se taktike. Nisu se snašli, eliminisali smo glavne igrače u tim realizatorskim akcijama, pogotovo Majka Džejmsa. Nadskočili smo ih, to je jedan od razloga pobede. Vrlo sam zadovoljan učinjenim, ovo smo pobedili sa velikim karakterom. I ja sam bio malo "dizi", nije mi bilo najbolje, zbog toga je ovo slađe.

Nastavio je sa analizom.

"Dobro smo pripremili utakmicu, za jedan i po dan. Bitno je da imaš sa kim da to sprovedeš, svi su se borili maksimalno. Treba više od 100% dati podršku Urošu Plavšiću, kakav tretman ima i kako ga ljudi malerišu, nije lako igrati. Mora da ima podršku, odigrao je fenomenalnu utakmicu. Šegi je kapitenski odradio posao, Kalina pravi vođa ekipe, tačno zna šta treba da uradi... Kad je najumorniji, on je najpametniji"

O Batleru

"Batler još treba da uči, ali su ljudi sada videli njegove kvalitete. Taj prvi korak, nisam to nikada video. Treba mu forme, malo razumevanja, ali sigurno daje neke garancije."

Na kraju se našalio sa novinarima na konferenciji, kada je upitan šta je rekao igračima posle utakmice.

"Rekao sam im da nema emocija. Zna se kako sam otišao odande, kako je to sve izašlo, ja bih rekao nezasluženo. Uživaću danas i sutra, ali to je to, idemo dalje. Ako nastavimo ovako, eto nas, mi prvaci Evrope. Znam šta imam, što se tiče talenta, čuda su moguća.", zaključio je Obradović.