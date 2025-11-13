Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Monako u utakmici 11. kola Evrolige.

Džordan Nvora Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

U ekipi je posle dužeg vremena trebalo da bude i oporavljeni Džordan Nvora, prema pisanju beogradskih medija, međutim u poslednji čas došlo je do preokreta.

Nvora ipak neće biti u sastavu za ovaj meč.

Džordan Nvora je od početka sezone igrao odlično, bio je najbolji igrač čitave Evrolige s prosečnim indeksom od 23.7, ali je propustio dva meča u oktobru. On je povredio list, osetio je bol na treningu, a nakon toga je morao da ide i na terapije kod čuvene doktorke Marijane.

Inače, večeras pored Nvore neće biti ni Ebuke Izundua, ni Čime Monekea, ali ni od ranije povređenih Devontea Grejema, Tajsona Kartera, Džoela Bolomboja, Hasijela Rivera i Ajzeee Kenana.

Zvezda će tako drastično oslabljena ući u ovaj meč.

ZVEZDA-PANATHNAIKOS_101.JPG

Ebuka Izundu povreda  Izvor: Arena Sport

