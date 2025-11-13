Slušaj vest

Centar milanske Olimpije Džoš Nibo ponovo je prinuđen na pauzu, i to zbog povrede nastale na krajnje neobičan način.

Nakon što je Evroligu potresla nova teška povreda Kinana Evansa, koji se tek vratio na parket posle duže pauze, peh je zadesio i Niba, igrača koji od dolaska u Milano nikako ne uspeva da uhvati kontinuitet.

Amerikanac je od leta, kada je stigao u redove italijanskog velikana, odigrao svega 15 utakmica – osam u domaćem prvenstvu i sedam u Evroligi.

Džoš Nibo

Serija pehova i povreda neprestano ga udaljava od parketa, a najnoviji incident samo je dodatno produžio njegovu agoniju.

Naime, nakon pobede Olimpije nad Asvelom u 9. kolu Evrolige, Nibo se u svlačionici previše zaneo u slavlju, izgubio ravnotežu, okliznuo se i udario glavom. Lekarski pregledi su potvrdili potres mozga, pa će robusni centar ponovo morati da pauzira i propusti naredne mečeve milanskog tima.

