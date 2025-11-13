UŽAS! POZNATI EVROLIGAŠKI KOŠARKAŠ DOŽIVEO POTRES MOZGA, I TO U SVLAČIONICI! Povredio se na bizaran način - okliznuo se u svlačionici i udario glavu...
Centar milanske Olimpije Džoš Nibo ponovo je prinuđen na pauzu, i to zbog povrede nastale na krajnje neobičan način.
Nakon što je Evroligu potresla nova teška povreda Kinana Evansa, koji se tek vratio na parket posle duže pauze, peh je zadesio i Niba, igrača koji od dolaska u Milano nikako ne uspeva da uhvati kontinuitet.
Amerikanac je od leta, kada je stigao u redove italijanskog velikana, odigrao svega 15 utakmica – osam u domaćem prvenstvu i sedam u Evroligi.
Serija pehova i povreda neprestano ga udaljava od parketa, a najnoviji incident samo je dodatno produžio njegovu agoniju.
Naime, nakon pobede Olimpije nad Asvelom u 9. kolu Evrolige, Nibo se u svlačionici previše zaneo u slavlju, izgubio ravnotežu, okliznuo se i udario glavom. Lekarski pregledi su potvrdili potres mozga, pa će robusni centar ponovo morati da pauzira i propusti naredne mečeve milanskog tima.