ZAMALO NOVA KATASTROFA ZA ZVEZDU: Semi Odželej se požalio na povredu - odmah napustio teren
Košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Monaka u utakmici 11. kola Evrolige, a crveno-bele navijače je na ovom meču prošla jeza!
Naime, sredinom druge deonice Semi Odželej je istegao prst, pa je zatražio da napusti parket.
Delije su se zabrinule za njegovo zdravstveno stanje, ali su koji minut kasnije mogle da odahnu. Povreda nije bila teže prirode, brzo je sanirana, pa se košarkaš opet našao na parketu.
