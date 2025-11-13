Delije slave veliku pobedu Zvezde nad Monakom.
Evroliga
TRESE SE CELA ARENA! Kurir na licu mesta: Delije slave pobedu - ove scene su neverovatne!
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde pobedili su na svom terenu u Beogradu Monako 91:79 (23:25, 19:21, 23:18, 26:15), u utakmici 11. kola Evrolige, i zabeležili četvrti uzastopni trijumf u međusobnim duelima sa klubom iz Kneževine.
Nakon meča usledilo je slavlje Delije od kojih se tresla cela hala.
Kurir je na licu mesta - pogledajte kadrove iz Arene:
Crvena zvezda je druga na tabeli sa osam pobeda i tri poraza, dok je Monako osmi sa skorom 6/5.
Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Crvena zvezda protiv Valensije, a Monako u Lionu protiv Asvela.
Foto galerija iz Arene Foto: Petar Aleksić
Vidi galeriju
2 · Reaguj
Komentariši