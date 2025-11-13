Slušaj vest

Košarkaši Fenerbahčea pobedili su večeras kao domaćini u Minhenu Hapoel Tel Aviv 74:68 (13:13, 14:15, 27:16, 20:24), u 11. kolu Evrolige.Fenerbahče domaće mečeve protiv izraelskih timova ne igra u Istanbulu, zbog prekida diplomatskih odnosa Turske i Izraela.

Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Fenerbahče su do pobede predvodili Tejlen Horton-Taker sa 15, Devon Hol sa 14 i Tarik Biberović i Bonzi Kolson sa po 10 poena.

Najefikasniji kod Hapoela bili su Elajdža Brajant sa 19, Džonatan Motli sa 14 i srspski internacionalac Vasilije Micić sa 11 poena.

Fenerbahče je deveti sa šest pobeda i pet poraza, a Hapoel je prvi sa osam pobeda i tri poraza.

U narednom kolu, Fenerbahče će gostovati Partizanu, dok će Hapoel gostovati Milanu.

Ne propustiteEvroligaHAPOEL NOVI LIDER EVROLIGE: Baskonija razbijena u Sofiji, Fenerbahče u Minhenu savladao Makabi
profimedia-1051875782.jpg
EvroligaOGROMAN UDARAC ZA FENER! Jedan od najboljih košarkaša propušta meč protiv Partizana! Turci se oglasili saopštenjem i zabrinuli navijače!
profimedia-0876979462.jpg
EvroligaIZRAELCI NE MOGU U TURSKU! Poznato gde će Fener dočekati Makabi i Hapoel!
Fenerbahče
EvroligaFENERBAHČE MORA VAN ISTANBULA ZBOG IZRAELACA: Turski velikan izabrao grad za duplo kolo protiv Makabija i Hapoela
Screenshot_469.jpg

Slavlje navijaca Crvene zvezde posle pobede protiv Monaka Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić