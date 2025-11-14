Slušaj vest

I pored toga što su bili značajno oslabljeni, izabranici Saše Obradovića odigrali su fenomenalan meč i do nogu su dotukli izabranike Vasilisa Spanulisa.

Najzaslužniji za trijumf crveno-belih bili su Ognjen Dobrić sa 22 i Džared Batler sa 20 poena. Pratili su ih Odželej sa 14, Miler-Mekintajer sa 12 i deset asistencija, a Kalinić je dodao 11 poena.

1/36 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Petar Aleksić

Kod Monaka najefikasniji Džejms sa 18, Okobo je dodao 16, a Blosomgejm 11 poena. Po završetku utakmice, Saša Obradović otkrio je nove loše vesti. Bolnica u Zvezdi se proširila, a ova povreda je posebno bizarna jer je doživeo jedan od članova stručnog štaba!

- Povredio nam se i trener, otišao mu je list. Malo komično, ali tako je. Nvora je tu, za druge ćemo videti, biće malo nekih analiza, da vidimo prave informacije što se Čime tiče, Grejem mora da se kondiciono spremi - istakao je Saša Obradović.

Saša Obradović Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Dakle, listi povređenih na kojoj su se pred Monako nalazili Čima Moneke, Ebuka Izundu, Džordan Nvora, Tajson Karter, Hasijel Rivero, Devonte Grejem, Ajzea Kenan i Džoel Bolomboj, dodat je i jedan od trenera iz stručnog štaba.

I pored toga, Zvezda dominira u Evroligi i trenutno je na skoru 8-3.

BONUS VIDEO: