Slušaj vest

I pored toga što su bili značajno oslabljeni, izabranici Saše Obradovića odigrali su fenomenalan meč i do nogu su dotukli izabranike Vasilisa Spanulisa. Igrala je Zvezda kao u transu, Beogradska Arena je doslovno gorela i Monako nije uspeo da se izbori sa naletima crveno-belih.

Najzaslužniji za trijumf crveno-belih bili su Ognjen Dobrić sa 22 i Džared Batler sa 20 poena. Pratili su ih Odželej sa 14, Miler-Mekintajer sa 12 i deset asistencija, a Kalinić je dodao 11 poena.

Kod Monaka najefikasniji Džejms sa 18, Okobo je dodao 16, a Blosomgejm 11 poena.

1/36 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Petar Aleksić

Posle novog trijumfa, Zvezda je na skoru 8-3 u Evroligi i ambicije kluba i navijača značajno su porasle, te su svi počeli da sanjaju krupne snove.

Za one koji su propustili meč Crvena zvezda - Monako - pogledajte i najzanimljivije detalje sa ove utakmice:

BONUS VIDEO: